MISE, incontro Giorgetti-Le Maire: visione comune su autonomia strategica dell'Europa

Stellantis

(Teleborsa) -hanno "una visione comune sul fatto che la pandemia ha fatto ben capire la necessità di". È quanto ha sostenuto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con il ministro francese dell'economica, delle finanze e del rilancio Bruno Le Maire.Al centro del bilaterale al MISE c'è stata la cooperazione industriale tra i due Paesi, la strategia industriale europea, la cooperazione trilaterale Italia, Francia, Germania, e le priorità della Presidenza italiana del G20. Tra i temi discussi, ha spiegato Giorgetti, "anche l'opportunità dell'".Guardando alla fase di ripresa post-pandemia, secondo Le Maire sui conti pubbliciche ha finito per uccidere crescita. Il tempo del risanamento verrà, ma quando la crescita sarò tornata e la crisi sarà alle nostre spalle". "La rinascita economica sarà la prima cosa da assicurare dopo la soluzione del problema sanitario", gli ha fatto eco Giorgetti."Adesso per l'Unione europea è indispensabile avviare il prima possibile il rilancio e invitiamo gli Stati europei che non lo abbiano ancora fatto a ratificare norme sulle le risorse proprie in modo che il rilancio europeo possa finalmente a partire - ha affermato il ministro francese -. L'Europa deve assolutamente accelerare il rilancio".Per quanto riguarda gli incroci di interessi tra i due Paesi, un fronte caldo è quello di, su cui entrambi i ministri si sono detti non interessati ad entrare nel capitale. ", è una impresa privata", ha affermato Le Maire, aggiungendo che "per noi la creazione di Stellantis è il segno di questa cooperazione franco-italiana in un settore che ci sta a cuore a tutti".Per quanto riguarda la competitività del Vecchio Continente nel contesto globale, "la nostra industria non può essererispetto alla tecnologia di cui disponiamo", ha sottolineato Giorgetti. "Con il ministro Le Maire abbiamo discusso dei grandi progetti di importanza europea; tra questi quelli legati all'idrogeno e i temi dell'aerospazio".rispetto a quelli che erano gli obiettivi, portare la rete altissima velocità a tutti i cittadini e alle imprese italiane", ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico italiano parlando del progetto di rete unica."Il governo italiano non è contrario al progetto di rete unica è contrario ai ritardi sul progetto - ha spiegato - "Il progetto societario di rete unica ha avuto dei ritardi, se va in porto rapidamente e offre risposte efficienti a queste esigenze è sicuramente una cosa accettabile ma se invece è qualche cosa che ostacola, rallenta o impedisce il raggiungimento di questi obiettivi diventa un problema.. Non c'è un'opzione negativa o positiva a priori".