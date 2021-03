Coronavirus, Tronchetti Provera: prima svolta per l'economia italiana entro giugno

Pirelli

(Teleborsa) - Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di, ha dichiarato di aspettarsi "una prima svolta" per l'economia italiana entro la fine di. "La voglia di ripartire é superiore alla paura di non farcela", ha dichiarato in un'intervista a Repubblica.Per Tronchetti Provera nel resto del mondo ci sono già i segnali della. "Li vediamo in, cominciamo a vederli neglima anche nella buona volontà delle imprese e dei consumatori europei", sottolineando come anche lerivolte al mercato estero siano già "all'interno di un processo di ripresa"."Ci saranno imprese che per ristrutturarsi dovranno purtroppo ricorrere ai, e altre no. Non c'è una contrapposizione trae licenziamenti. D'altra parte eravamo l'unico Paese europeo ad avere un blocco di questo tipo, giustificato con la nostramolto frammentata", ha spiegato nell'intervista.Quanto al, l'ad di Pirelli ha dichiarato che servono "inevitabiliper trovare un equilibrio tra le forze della maggioranza". "Il vero banco di prova per il governo – ha aggiunto però – sarà il, l'idea di Paese che vogliamo per i prossimi decenni. Il punto cruciale sarà l'esecuzione del piano, la messa a terra delle riforme per modificare situazione ormai cristallizzate". "Il processo di riconversione delle aziende va accompagnato con unache garantisca la formazione e la riqualificazione dei lavoratori per poter accedere ad un'altra. Questo sarà un passaggio decisivo", ha concluso il manager.