Vodafone, l'italiana FifthIngenium vince terzo bando "Action for 5G"

Vodafone

(Teleborsa) -, PMI italiana dedicata alle tecnologie emergenti,dedicato a startup, PMI e imprese sociali, che mette a disposizioneper supportare le imprese nelloLa società ha sviluppato, una piattaforma software che, grazie all’e alladella rete 5G di Vodafone. Versatile, configurabile dall’utente ed– dall’industria alla medicina fino alla formazione specializzata, universitaria e scolastica – TINALP è una piattaforma web innovativa che permette di creare e gestire moduli di learning in modo rapido, sicuro e veloce.Il suo punto di forza sono gliche favoriscono un tipo digrazie all'utilizzo di un occhiale che consente di interagire con lo spazio fisico, gli oggetti di studio e le persone con cui si lavora "a mano libera", senza l'intermediazione di un controllerTINALP consente dicon la possibilità di importare, di accedere ae di riprodurre contenuti unici, come i(Video Volumetrici) che permettono di "teletrasportare" una persona – il trainer o l’allievo – ovunque nel mondo. La piattaforma, infine, mette a disposizione anche, molto importanti nel processo di apprendimento.FifthIngenium ha realizzato el primo prototipo in 5G della soluzione TINALP aggiudicandosi l’ulteriore finanziamento per traguardare lo sviluppo del prodotto e il lancio sul mercato. Grazie alla consulenza tecnologica, all’accesso ai laboratori e al finanziamento di Vodafone, TINALP sarà in grado di sfruttare le alte prestazioni e la maggiore banda del 5G Vodafone.