Draghi progetta il rilancio: fermare divario con il Sud, spendere bene fondi UE

(Teleborsa) - "Divenire capaci dieuropei a partire da quelli di"e farlo bene èdi questo governo." Lo ha detto il Premieri intervenendo al'iniziativa di ascolto e confronto promossa dal Ministro"Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere" i fondi europei e di Next generation Eu "in particolare verso donne e giovani. Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nellasiano esse la scuola, laPer il Presidente del Consiglio "in questa sfida unè anche vostro,. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini". "Voglio ringraziare la Ministraper avere organizzato questo confronto sul Sud e sul programma Next Generation EU. Ringrazio anche tutte leche sono qui per offrire il loro prezioso contributo. Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la Ministra in Parlamento. La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo", prosegue il Premier."Il programma "Next Generation EU" prevede per l'Italiada spendere entro il. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni '70 a oggi è grandemente peggiorato", aggiunge il Premier precisando che "il prodotto per persona nel Sud è passato daldel Centro Nord al 55%. Negli ultimi anni, c'è stato un forte calo negli investimenti pubblici, che ha colpito il Sud ovviamente insieme al resto del Paese. Tra il 2008 e il 2018, la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi".Un treno che non passerà più. "Per la prima volta da tempo, abbiamo l'occasione di aumentare la spesa innelle fonti di energia sostenibili. Le risorse di Next Generation EU si aggiungono ad ulteriori programmi europei e ai fondi per la coesione, che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno", dice il Presidente del Consiglio che evidenzia due problemi: "uno nell'utilizzo deil'altro nella capacità diA fronte di 47,3 miliardi di euro programmati nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati spesi poco più di 3 miliardi - il 6,7%. Nel 2017, in Italia erano state avviate ma non completate 647 opere pubbliche. In oltre due terzi dei casi, non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di queste opere non completate era localizzato alsottolinea ancora."Dobbiamo. Con questa iniziativa dobbiamo riportare il Sud al centro del dibattito pubblico del nostro Paese", ha detto il Ministro per il Sud Carfagna, aprendo i lavori. "Siamo alla vigilia di una stagione importantissima - ha spiegato - e le cui scelte influenzeranno gli anni successivi. E' una