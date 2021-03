Petrolio in calo del 4% per nuovi lockdown in Europa

Commerzbank

(Teleborsa) - Isono in calo di circa il 4% a causa delin Europa (in particolare di Germania e Francia) e della lenta campagna vaccinale, fattori che allontanano le prospettive di ripresa del Vecchio Continente.Alle 14.30, i future sul greggiodi maggio hanno raggiunto i 62,02 dollari al barile, in ribasso di 2,67 dollari o del 4,13%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di maggio scambiano in calo di 2,46 dollari, o del 4%, a 59,10 dollari al barile."L'Europa continentale sta rafforzando le misure di contrasto al coronavirus e quindi limitando ulteriormente la mobilità - ha scritto in una nota- È probabile che ciò abbia un".Sull'andamento del prezzo del petrolio pesa particolarmente il lockdown fino al 18 aprile della, il primo consumatore di greggio in Europa. Il Paese è entrato in una "nuova pandemia" a causa della diffusione delle varianti del Covid-19, ha detto senza giri di parole la cancelliera tedesca Angela Merkel