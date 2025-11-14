Milano 10:02
Francoforte: performance negativa per Commerzbank

(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca, che passa di mano con un calo del 2,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari rispetto all'indice.


Tecnicamente, Commerzbank è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
