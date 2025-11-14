Francoforte: performance negativa per Commerzbank

(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca
, che passa di mano con un calo del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Commerzbank
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)