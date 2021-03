Commerzbank, previsto 2021 in rosso. Focus su ristrutturazione

Commerzbank

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche tedesche, prevede una causa dei costi per il risanamento e degli accantonamenti per perdite su prestiti. Lo ha scritto il il nuovo amministratore delegatonelle lettera agli azionisti inserita nella relazione di bilancio 2020.Sebbene la banca tedesca preveda un utile operativo,di costi per il suo piano di risanamento e una cifra compresa tra 800 milioni di euro eper gli accantonamenti per perdite su prestiti faranno chiudere l'anno in corso con i conti rosso. Commerzbank si aspetta un CET1 ratio superiore al 12% a fine annoUna gran parte delle lettera di Knofsi è concentrata sul processo di ristrutturazione. Viene ricordatoche ilsu tutto il territorio nazionale dall'attuale cifra di circa 800 (con 200 di esse tagliate nel 2021), ci sarà un ridimensionamento di alcuni servizi per i quali vi è una minore domanda da parte dei clienti (prodotti) e il numero di sedi internazionali sarà anch'esso ridotto."È importante sottolineare qui che nonostante la ristrutturazione, il Common Equity Tier 1 ratio sarà costantemente compreso tra 200 e 250 punti basenei prossimi anni - ha evidenziato il CEO - Ciò consentirà a Commerzbank di rimanere solidi e resilienti in futuro pur continuando a gestire il proprio capitale in modo efficiente".