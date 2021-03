Risparmio gestito, a febbraio raccolta positiva per 2,1 miliardi

(Teleborsa) - Ladell'industria del risparmio gestito è stata positiva per, in netto calo rispetto ai 12,5 miliardi di gennaio. La raccolta del sistema da inizio anno sale così a 14,6 miliardi e il. Lo evidenzia l'ufficio studi di Assogestioni.I fondi aperti intercettano la maggior parte della raccolta di febbraio, con sottoscrizioni nette per quasi 2 miliardi. Le preferenze degli investitori sono indirizzate sui(+3,4 miliardi) a scapito dei fondi di breve termine (o monetari) che invece registrano riscatti netti per 1,5 miliardi.Gli asset investiti in fondi aperti e chiusi salgono a 1.211 miliardi e aggiornano il proprio massimo assoluto.Assogestioni ha notato, tra i sottoscrittori, un, con l'che spicca fra le categorie che hanno raccolto più risorse nette nel mese (3,7 miliardi) seguiti dai fondi bilanciati (1,2 miliardi di raccolta).