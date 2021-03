Ryanair annuncia espansione su Milano Malpensa: investe 200 milioni per due aeromobili

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato, che determinerà un’ulteriore espansione nella sua base di Milano, cona partire da luglio ed undi dollari. Saranno, di cui quattro, che aumenteranno il traffico aereo mentre avanza la campagna vaccinale e l’Europa si prepara a riaprire le frontiere per le vacanze estive."Questa estate, con l’implementazione dei programmi vaccinali, il traffico aereo è destinato a crescere", ha affermato il Direttore del Commerciale Ryanair, aggiungendo che l'investimento su Milano Malpensa "rafforza la connettività nazionale e internazionale dell’Italia e contribuisce alla ripresa del settore del turismo e delle economie regionali"."La decisione di Ryanair di basare altri due aeromobili a Malpensa è un segno della volontà del settore di ripartire. Un’ottima opportunità per i viaggiatori e per l’intera economia che gravita attorno al bacino di utenza delle nostre infrastrutture", ha sottolineato, VP Aviation Business Development di SEA, la società che gestisce gli scali meneghini.La programmazione di Ryanair da Milano Malpensa per l’estate 2021 prevede:(2 in più) econ l'aggiunta delle 4 nuove e. L'aumento degli aeromobili e delle rotte impegnerà complessivamentePrevisto un- Alghero, Cagliari, Heraklion, Palermo, Brindisi, Bari, Catania, Londra Stansted, Porto e Vienna - e collegamenti con destinazioni turistiche come, con mete ideali per un city break come collegamenti domestici con