FED, stop a restrizioni su dividendi e buyback per banche americane

(Teleborsa) - Laha annunciato che a partire dal 30 giugno inizierà aper le banche americane, misure che erano state introdotte a scopo precauzionale all'inizio della pandemia. Dopo il completamento degliannuali, le banche con livelli di capitale superiori a quelli richiesti non saranno più soggette a ulteriori restrizioni."Il sistema bancario continua ad essere una fonte di forza e ildopo lo stress test di quest'anno manterrà quella forza", ha detto il vicepresidente della supervisione Randal K. Quarles.Nonostante nei due cicli di stress test fatti lo scorso anno molte grandi banche avessero dimostrato di avere livelli di capitale elevati, a causa dell'incertezza economica derivante dal Covid-19 il board della FED aveva comunque imposto restrizioni temporanee e aggiuntive sulle distribuzioni di capitale. I dividendi e il riacquisto di azioni non potevano esseree dovevano essere fatti sulla base della redditività registrata l'anno precedente.Se una banca, durante gli stress test, scende al di sotto di uno qualsiasi dei suoi requisiti minimi, rimarrà soggetta alle restrizioni aggiuntive per altri tre mesi, fino al, sottolinea la FED.