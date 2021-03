Frendy Energy, risultati 2020 in forte crescita

Frendy Energy

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il 2020 con ricavi di vendita di energia elettrica aumentati del 7,8% a 2,2 milioni di euro rispetto a 2,1 milioni di euro dell’esercizio precedente.Il Ebitda ) è incrementato del 25,8% a 1,2 milioni di euro rispetto a 942 mila euro del 2019. L’è salito a 251 mila euro rispetto a 82 mila euro dell’esercizio 2019.L’del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 612 mila euro, in decisa contrazione rispetto a 1,989 milioni di euro del 2019, per effetto soprattutto della buona gestione operativa.Il Gruppo Frendy Energy prevede per il 2021, "con condizioni di idraulicità in linea con le medie storiche, un". Con riguardo all’emergenza Covid-19, la Società "conferma allo stato l’sia di organizzazione del lavoro".