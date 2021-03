Mondo TV, nuova intesa preliminare con Relato LLC

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto un’intesa preliminare con la società Relato LLC di Mosca per la syndication di alcuni programmi della library classica della Mondo TV, ancora da individuare, per la vendita degli stessi verso nuovi clienti e su nuovi mercati nell’area russa.Relato LLC - spiega una nota - è partner storico della Mondo TV per il piazzamento dei programmi appartenenti alla library classica nei territori della ex Unione Sovietica sia per il VOD che per i diritti televisivi.La nuova intesa avrà ad oggetto i diritti “free TV” per il satellite e avrà durata di due anni.