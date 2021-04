IVS, acquisisce società ligure DAI24 e crea newco IVS H24

IVS Group

(Teleborsa) - IVS Italia controllata diha finalizzato l’acquisto del 70% del capitale sociale della IVS H24, società costituita da DAI 24 a mezzo conferimento del ramo esercitante l’attività di vending H24.DAI 24 e ora IVS H24, opera nella zona di Genova con una rete di 11 negozi automatici e un fatturato a regime normale di oltre 1 milione di euro. Grazie a strategie di mercato e ad un modello di business particolarmente efficaci, sviluppati dai suoi tre fondatori, DAI 24 S.r.l. ha conseguito risultati eccellenti, decisamente superiori rispetto agli standard di questo comparto del vending, caratterizzato normalmente dalla presenza di operatori di piccole e piccolissime dimensioni.IVS - si legge in una nota - "intende proseguire e supportare lo sviluppo su base nazionale di questo modello di business di successo, attraverso rilevanti investimenti e innovative strategie di sviluppo, avvalendosi della propria diffusa presenza territoriale e delle competenze dell’intero management team che ha condotto DAI 24 sino ad oggi. In particolare, Alessandro Maralino, che manterrà anche in futuro un ruolo rilevante, diventando una delle figure manageriali e commerciali chiave del gruppo, per ampliare l’attività ben oltre l’area ligure".