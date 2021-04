Intesa conferma recupero export distretti Triveneto nel 4° trimestre

(Teleborsa) -, con alcuni che hanno addirittura superato il volume di export dell'anno precedente. Lo conferma il consueto Monitor trimestrale dei distretti industriali del Triveneto curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.Nel 4° trimestre, il volume delledei distretti del Triveneto è sceso sotto idi euro eerdendo 3,9 miliardi di euro. Si sono ridotte, anche se in misura minore, leche si sono fermate adi euro, con una diminuzione di 1,7 miliardi di euro ed unfinale dii euro.Nell’annoè stato pari a, valore che non si osservava dal 2014.I distretti triveneti, hanno registrato una lieve(-3,6% nel 4° trimestre e -11,2% nel 2020), proseguendo il percorso di recupero dei livelli di esportazioni del 2019 iniziato nel periodo estivo.Lasi è manifestata in modo più accentuato nei territori dove prevalgono le specializzazioni produttive nel compartoe ne, settori che hanno subito una minore flessione di domanda o l’hanno vista aumentare: è il caso delche nel 4° trimestre è entrato intrainato dal Sistema casa e delsostenuto dall’. I distretti Veneti hanno invece rallentato l’evoluzione trimestrale (-4,6% pari a -331,5 milioni di euro) a causa della flessione delle esportazioni nei distretti del comparto della moda che pesano per il 40,9% sul totale delle esportazioni.Tra ottobre e dicembre segnali significativi di accelerazione si sono osservati nell’(+3,9%), nel+3,9%) e neie bevande entrati in territorio positivo (+1,5%). I distretti della, pur incontrando difficoltà nell’installazione di impianti all’estero, nell’approvvigionamento di materie prime e lamiera di acciaio (con prezzi in crescita), hanno ridotto le perdite (-3,8%). Restano in apnea laed ilche segnano ancora cali a doppia cifra (-11,2% per la pelle e -11,6% per la moda).