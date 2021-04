Vodafone riconosciuta da Gartner quale leader nei servizi IoT

Vodafone

(Teleborsa) -per la settima voltanel. L'ultimo report di marzo, che ha preso in esame diciotto organizzazioni, colloca la big della telefonia mobile nella, che denota un alto punteggio rispettivamente per"Negli ultimi 12 mesi migliaia di clienti ci hanno confermato che l'IoT li ha aiutati a diventare più resilienti, flessibili e a mantenere la continuità aziendale. Ma si tratta molto più di questo. L'IoT aiuta le aziende a innovare e a promuovere la crescita", spiega, direttore IoT di Vodafone Business.Vodafone fornisce, soluzioni end-to-end e servizi di connettività gestita. Nell'ultimo sondaggio "IoT Spotlight" di Vodafone Business è emerso cheper il suo successo."Ogni giorno - afferma Brenneis - vediamo clienti che grazie all'IoT possono accedere a dati altrimenti non sfruttati e guidare nuove strategie, adottare nuovi modelli di business e migliorare l'esperienza dei propri clienti. Le aziende utilizzano la tecnologia IoT per migliorare radicalmente la loro efficienza e agilità, oltre a ridurre il loro impatto ambientale".