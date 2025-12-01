Milano 16:09
Brookfield rileva Fosber per 900 milioni di dollari dalla cinese Guangdong Dongfang Precision
(Teleborsa) - La società di investimento canadese Brookfield ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare l'italiana Fosber, leader globale nella progettazione e produzione di macchinari avanzati per il packaging ondulato, in un’operazione che valuta il gruppo circa 900 milioni di dollari. L’acquisizione rappresenta un carve-out da Guangdong Dongfang Precision.

Fondata nel 1978 e con sede a Lucca, Fosber è attiva in Italia, Stati Uniti e Cina, ed è riconosciuta per le sue soluzioni ad alta velocità, i servizi di manutenzione e i sistemi digitali di monitoraggio destinati ai produttori di scatole.

"Fosber è un’azienda tecnologica leader che fornisce prodotti e servizi vitali all’industria del packaging", ha dichiarato Anuj Ranjan, CEO del Private Equity Group di Brookfield. L’operazione, ha spiegato, riflette la strategia del gruppo di investire in "campioni industriali europei" sfruttando al tempo stesso la propria piattaforma globale .

L’investimento, effettuato tramite la strategia Brookfield Capital Partners, sarà finanziato con circa 480 milioni di dollari di equity, di cui 170 milioni attesi da Brookfield Business Partners. Il closing è previsto nel 2026, subordinato alle approvazioni regolamentari.

Brookfield punta ad accelerare la trasformazione digitale di Fosber e a espanderne i servizi post-vendita, forte di un’esperienza ventennale in operazioni industriali e di precedenti investimenti in gruppi come Chemelex, Clarios e GrafTech.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
