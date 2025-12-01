Brookfield rileva Fosber per 900 milioni di dollari dalla cinese Guangdong Dongfang Precision

Brookfield

(Teleborsa) - La società di investimento canadeseha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare l'italiana, leader globale nella progettazione e produzione di macchinari avanzati per il packaging ondulato, in un’operazione che valuta il gruppo circa. L’acquisizione rappresenta un carve-out daFondata nel 1978 e con sede a, Fosber è attiva in Italia, Stati Uniti e Cina, ed è riconosciuta per le sue soluzioni ad alta velocità, i servizi di manutenzione e i sistemi digitali di monitoraggio destinati ai produttori di scatole."Fosber è un’azienda tecnologica leader che fornisce prodotti e servizi vitali all’industria del packaging", ha dichiarato, CEO del Private Equity Group di Brookfield. L’operazione, ha spiegato, riflette la strategia del gruppo di investire in "campioni industriali europei" sfruttando al tempo stesso la propria piattaforma globale .L’investimento, effettuato tramite la strategia Brookfield Capital Partners, sarà finanziato con circa 480 milioni di dollari di equity, di cui 170 milioni attesi da Brookfield Business Partners. Ilè previsto nel 2026, subordinato alle approvazioni regolamentari.Brookfield punta ad accelerare ladi Fosber e a espanderne i, forte di un’esperienza ventennale in operazioni industriali e di precedenti investimenti in gruppi come Chemelex, Clarios e GrafTech.