Brookfield rileva Fosber per 900 milioni di dollari dalla cinese Guangdong Dongfang Precision

(Teleborsa) - La società di investimento canadese Brookfield
ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare l'italiana Fosber
, leader globale nella progettazione e produzione di macchinari avanzati per il packaging ondulato, in un’operazione che valuta il gruppo circa 900 milioni di dollari
. L’acquisizione rappresenta un carve-out da Guangdong Dongfang Precision
.
Fondata nel 1978 e con sede a Lucca
, Fosber è attiva in Italia, Stati Uniti e Cina, ed è riconosciuta per le sue soluzioni ad alta velocità, i servizi di manutenzione e i sistemi digitali di monitoraggio destinati ai produttori di scatole.
"Fosber è un’azienda tecnologica leader che fornisce prodotti e servizi vitali all’industria del packaging", ha dichiarato Anuj Ranjan
, CEO del Private Equity Group di Brookfield. L’operazione, ha spiegato, riflette la strategia del gruppo di investire in "campioni industriali europei" sfruttando al tempo stesso la propria piattaforma globale .
L’investimento, effettuato tramite la strategia Brookfield Capital Partners, sarà finanziato con circa 480 milioni di dollari di equity, di cui 170 milioni attesi da Brookfield Business Partners. Il closing
è previsto nel 2026, subordinato alle approvazioni regolamentari.
Brookfield punta ad accelerare la trasformazione digitale
di Fosber e a espanderne i servizi post-vendita
, forte di un’esperienza ventennale in operazioni industriali e di precedenti investimenti in gruppi come Chemelex, Clarios e GrafTech.(Foto: Scott Graham su Unsplash)