Caccia alle IPO sui mercati mondiali: valore già supera 200 miliardi dollari

(Teleborsa) -, che dopo un 2020 sorprendentemente positivo, si preparano a cavalcare gli, con ampi guadagni per chi investe su nuove matricole. Tutto questo a fronte del rally messo a segno dai mercati, drogati dalle politiche di sostegno delle banche centrali, e a dispetto della pandemia, che lo scorso anno ha colpito duramente l'economia globale. Ma forse è proprio la necessità di reperire nuovi capitali a spingere molte aziende a percorrere l'avventura di Borsa.Nei, secondo una analisi di BuyShare, ila livello mondiale ha raggiunto un valore didi dollari inrispetto all'anno precedente. Un risultato però falsato dalla pandemia, scoppiata proprio a marzo 2020, che ha rinviato tutti i progetti di IPO previsti in quel periodo.Glitrainano la crescita dei debutti in Borsa avendo già raccoltodi dollari quest'anno, con unarispetto allo stesso periodo del 2020, a fronte dei 144,4 miliardi relativi a tutto l'anno 2020.Se si considera, però, i tassi di crescita sono ancor più brillanti con unnel primo trimestre, anche se il valore delle IPO è un quarto di quello statunitense, paridi dollari a fine marzo, contro i 28,6 miliardi raccolti complessivamente nel 2020.A livello settoriale, le più attive sul fronte delle IPO sono leraccolti, seguite da quellecon circacon. Seguono le aziende che producono beni di consumo (6,5 miliardi raccolti) e trasporti (6,1 miliardi).Fra tutte le operazioni di sbarco in Borsa ve ne sono alcune che hanno raccolto più risorse: al primo posto c'è la, la TikTok asiatica, con 6,2 miliardi raccolti alla borsa di Hong Kong, seguita dalla big coreana dell'e-commerce, che ha raccolto 4,5 miliardi con l'ingresso al Nyse, e dalla società di logistica polacca, che ha rasccolto 3,9 miliardi su Euronext.A trarre i primi benefici da questo revival delle quotazioni borsistiche sono le grandi banche d'affari, che incassano laute commissioni per il servizio di supporto all'IPO. In prima filacon 21,1 miliardi incassati, seguita dacon 18,6 miliardi,con 13 miliardi,con 11,3 miliardi econ 11,1 miliardi.