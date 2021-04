È morto il Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta

(Teleborsa) - È morto il principe, consorte della Regina Elisabetta II. Aveva 99 anni, 73 dei quali vissuti al fianco della Regina. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno.Recentemente era stato dimesso dopo un ricovero per un'infezione – non legata al Covid – che gli aveva causa alcuni scompensi a livello cardiaco. "È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo – si legge in un messaggio diffuso attraverso i canali social della Famiglia Reale – Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al"."Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione – ha commentato la notizia il premier britannico– e per il suo solido supporto alla regina. Come nazione e come Regno ringraziamo per la sua straordinaria figura e il suo lavoro". "Sono rattristata nell'apprendere della morte di sua altezza reale il principe Filippo. Vorrei – ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea,– estendere il mio sincero cordoglio a sua maestà la regina, alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito in questo giorno così triste".