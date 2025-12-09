Campbell's, vendite trimestrali sopra le attese. Acquista il 49% dell'italiana La Regina

Campbell's

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ildell'anno fiscale 2026 (terminato il 2 novembre 2025) con unin diminuzione del 3% a 2,68 miliardi di dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 2,66 miliardi di dollari), con una variazione organica dell'1%. L'EBIT è sceso a 336 milioni di dollari. L'EBIT rettificato è diminuito dell'11% a 383 milioni di dollari. L'utile per azione (EPS) è sceso a 0,65 dollari. L'EPS rettificato è diminuito del 13% a 0,77 dollari."La nostra performance del primo trimestre è stata in linea con le nostre aspettative, riflettendo una migliore esecuzione sul mercato in un contesto operativo dinamico - ha commentato il- I consumatori rimangono attenti ai loro comportamenti d'acquisto e le tendenze della cucina casalinga continuano a beneficiare i nostri marchi all'interno del nostro portafoglio di prodotti per la ristorazione, che offrono qualità, praticità e valore".Campbell's ha stipulato accordi definitivi per l'di Antonio Romano S.p.A. e La Regina Atlantica, LLC (insieme, La Regina), il produttore privato di sughi per pasta a base di pomodoro Rao's, per un corrispettivo totale dida versare in due tranche.Con, La Regina è stata fondata nel 1972 ed è partner di Rao's dal 1993. La Regina gestisce anche uno stabilimento negli Stati Uniti ad Alma, in Georgia. L'operazione rafforza la partnership tra Campbell's e La Regina, garantendo il continuo impegno di Rao's per i massimi standard qualitativi.Campbell's haper l'intero anno fiscale 2026.