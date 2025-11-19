Elon Musk, xAI costruirà un data center da 500 MW in Arabia Saudita

(Teleborsa) - La startup di intelligenza artificialediprevede di sviluppare un data center da 500 megawatt in Arabia Saudita con Humain, l'impresa statale di intelligenza artificiale del regno, che si baserà sui chip di Nvidia Corp.Lo ha annunciato mercoledì Musk insieme a, durante un forum sugli investimenti tra Stati Uniti e Arabia Saudita a Washington. I due hanno parlato in vista degli interventi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.L'agenzia Bloomberg aveva precedentemente riferito che l'azienda saudita Humain eracon xAI per fornire diversi gigawatt di risorse di calcolo alla startup. Mercoledì, sul palco, Musk ha inciampato nell'annuncio, scherzando sul fatto che l'accordo riguardasse 500 gigawatt, piuttosto che la cifra effettiva.Sebbene Humain abbia affermato di, l'Arabia Sauditaper acquistare i semiconduttori più avanzati.