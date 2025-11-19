Elon Musk, xAI costruirà un data center da 500 MW in Arabia Saudita

(Teleborsa) - La startup di intelligenza artificiale xAI
di Elon Musk
prevede di sviluppare un data center da 500 megawatt in Arabia Saudita con Humain, l'impresa statale di intelligenza artificiale del regno, che si baserà sui chip di Nvidia Corp.
Lo ha annunciato mercoledì Musk insieme a Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia
, durante un forum sugli investimenti tra Stati Uniti e Arabia Saudita a Washington. I due hanno parlato in vista degli interventi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.
L'agenzia Bloomberg aveva precedentemente riferito che l'azienda saudita Humain era in trattative
con xAI per fornire diversi gigawatt di risorse di calcolo alla startup. Mercoledì, sul palco, Musk ha inciampato nell'annuncio, scherzando sul fatto che l'accordo riguardasse 500 gigawatt, piuttosto che la cifra effettiva.
Sebbene Humain abbia affermato di collaborare con Nvidia e altri fornitori di chip
, l'Arabia Saudita non ha ancora ricevuto l'approvazione degli Stati Uniti
per acquistare i semiconduttori più avanzati.