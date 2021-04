Tod's amplia il rally, continua l'effetto Ferragni

Tod's

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 12,26% ampliando la performance della prima parte della mattinata.A fare da assist alle azioni contribuisce ancora la notizia dell' ingresso di Chiara Ferragni nel cda del gruppo. Il titolo in mattinata si è portato sui massimi da febbraio 2020. Con l'ingresso dell'imprenditrice-influencer, che vanta oltre 23 milioni di follower su Instagram, l'azienda della famiglia Della Valle punta a conquistare i giovani, con progetti che guardano anche alla solidarietà.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 33,57 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,47.