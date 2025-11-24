Milano 9:22
42.555 -0,25%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 9:22
9.583 +0,46%
23.337 +1,06%

Positivi i listini europei. Debole Milano su effetto cedole

Attenzione sui titoli di Stato, con Moody’s che ha migliorato la sua valutazione sui bond dell’Italia

Positivi i listini europei. Debole Milano su effetto cedole
(Teleborsa) - Tutti segni più per i listini europei, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza, nonostante la promozione giunta da Moody's (da Baa3 a Baa2) per la prima volta da 23 anni, pagando dazio per lo stacco delle cedole di 12 big che pesa sul FTSE MIB.

Sul fronte geopolitico, i riflettori del mondo sono puntati sull'Ucraina nell’attesa di capire se sarà approvato un piano di pace.

Sul mercato valutario, stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,152. L'Oro è stabile su 4.063,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,57%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +82 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,69%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,22%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,25%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 42.508 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 45.088 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Buzzi (+2,78%), Stellantis (+2,08%), STMicroelectronics (+1,82%) e Prysmian (+1,49%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -2,96%.

Preda dei venditori Banca Mediolanum, con un decremento del 2,92%.

Si concentrano le vendite su Intesa Sanpaolo, che soffre un calo dell'1,76%, interessata dallo stacco cedole deliberato dal CdA.

Vendite su Terna, che registra un ribasso dell'1,68%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Intercos (+2,63%), Webuild (+2,27%), Cementir (+2,02%) e GVS (+1,92%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -4,17%.

Seduta negativa per MFE B, che mostra una perdita del 2,00%.

Sotto pressione Mondadori, che accusa un calo dell'1,94%.
