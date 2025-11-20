Milano viaggia alto insieme all'Europa dopo i conti Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari
, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, sulla scia dei rialzi messi a segno dalle piazze di Wall Street e Tokyo grazie alla trimestrale di Nvidia
che ha contribuito a placare i timori relativi a una bolla nel settore dell'IA.
Superato il test dei conti del colosso dei chip, il focus deli investitori si sposta su un altro appuntamento clou della giornata, quello sull'uscita dei dati sul tasso di disoccupazione e nonfarm payrolls
, di settembre di settembre, rinviati per lo shutdown, che avrà una forte influenza sulle aspettative sui tassi di interesse.
Sul mercato valutario, stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,152. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,60%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,57 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,22% a quota +81 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%. Tra i listini europei
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,12%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dello 0,72%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,24%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,09%, a 43.117 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.715 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Leonardo
(+2,43%), Prysmian
(+2,02%), Banco BPM
(+1,87%) e Banca MPS
(+1,81%). Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, CIR
(+6,84%), MFE A
(+3,22%) quest'ultima grazie ai risultati dei 9 mesi
. E, ancora, Alerion Clean Power
(+2,48%) e Fincantieri
(+2,37%).