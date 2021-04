Massimo Zanetti acquista produttore di caffè e cioccolato in Ecuador

(Teleborsa) -, azienda che opera nella produzione, lavorazione e distribuzione del caffè (che ha abbandonato Piazza Affari a febbraio ), ha acquistato, azienda con sede in Ecuador che opera nel mondo del caffè e del cioccolato."Hoja Verde Gourmet ha saputo creare deiche si sono distinti per le materie prime di altissima qualità, l'innovazione e la sostenibilità, testimoniata dai numerosi premi ottenuti - ha affermato Massimo Zanetti, presidente e AD dell'omonimo gruppo - Siamo estremamente soddisfatti di aver finalizzato tale acquisizione, con elevate potenzialità, e di inserire Café Vélez e il cioccolato Hoja Verde nel nostro portafoglio di marchi"."Inoltre, la presenza in loco ci permette di poter produrre il cioccolato e caffè a partire dalla materia prima, e di avere quindi ladi produzione", ha aggiunto. Il caffè prodotto da Hoja Verde Gourmet, Café Vélez, proviene da produttori selezionati dalle province di Loja, Zamora, Intag e Pichincha, sede della capitale dell'Ecuador, Quito. Lodi Hoja Verde Gourmet è situato a Cayambe, a 70 chilometri da Quito.