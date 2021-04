Microsoft punta ad acquistare Nuance per 16 miliardi di dollari

Microsoft

(Teleborsa) -starebbe per annunciare l'di, società statunitense quotata al Nasdaq e specializzata nello sviluppo di tecnologie vocali e applicazioni di digitalizzazione, secondo quanto riportano diversi media americani. L'offerta sarebbe di circa 56 dollari per azione (un premio del 23% sulla chiusura di venerdì), cifra che darebbe a Nuance un equity value di circaNuance ha registrato undi dollari su un fatturato di 1,48 miliardi di dollari per l'anno fiscale terminato il 30 settembre 2020, dopo aver perso 217 milioni di dollari l'anno precedente. Nuance e Microsoftsu una tecnologia che permette di trascrivere la conversazione tra medico e paziente durante una visita e immettere dati importanti nella cartella del paziente.Nuance Communications ha anche partnership con importanti società ed enti. È stata, ad esempio, il principale partner diper lo, l'assistente virtuale dell'iPhone. Al suo interno vi è inoltre una divisione che sviluppa software e sistemi per le"Questo accordo può davvero aiutare Microsoft ad, che è rimasto indietro rispetto ad altri settori come la vendita al dettaglio e il settore bancario - ha affermato Anurag Rana, analista senior di Bloomberg Intelligence - Il più grande vantaggio a breve termine che posso vedere è nell'area della, dove il prodotto di trascrizione Nuance è attualmente utilizzato con Microsoft Teams".