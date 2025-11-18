New York: andamento negativo per Microsoft

(Teleborsa) - Sottotono il colosso informatico americano
, che passa di mano con un calo del 2,76%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le implicazioni tecniche complessive di Microsoft
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 485,8 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 502. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 478,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)