Anthropic acquisterà 30 miliardi di dollari di capacità di calcolo di Microsoft Azure

Nell'ambito dell'accordo NVIDIA e Microsoft investiranno rispettivamente fino a 10 miliardi e fino a 5 miliardi in Anthropic.

Finanza, Scienza e tecnologia
Anthropic acquisterà 30 miliardi di dollari di capacità di calcolo di Microsoft Azure
(Teleborsa) - Oggi Microsoft, NVIDIA e Anthropic hanno annunciato nuove partnership strategiche.

Anthropic sta scalando il suo modello di intelligenza artificiale Claude, in rapida crescita, su Microsoft Azure, basato su NVIDIA, ampliando l'accesso a Claude e offrendo ai clienti aziendali di Azure una scelta più ampia di modelli e nuove funzionalità.

Anthropic si è impegnata ad acquistare 30 miliardi di dollari di capacità di elaborazione di Azure e a stipulare contratti per capacità di elaborazione aggiuntiva fino a un gigawatt.
Inoltre, nell'ambito della partnership, NVIDIA e Microsoft si impegnano a investire rispettivamente fino a 10 miliardi di dollari e fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic.

Per la prima volta, NVIDIA e Anthropic stanno instaurando una partnership tecnologica approfondita per supportare la crescita futura di Anthropic. Anthropic e NVIDIA collaboreranno alla progettazione e all'ingegneria, con l'obiettivo di ottimizzare i modelli Anthropic per ottenere le migliori prestazioni, efficienza e TCO possibili e di ottimizzare le future architetture NVIDIA per i carichi di lavoro Anthropic. L'impegno di Anthropic in termini di capacità di calcolo sarà inizialmente fino a un gigawatt con i sistemi NVIDIA Grace Blackwell e Vera Rubin.

Microsoft e Anthropic stanno inoltre ampliando la loro partnership esistente per offrire alle aziende un accesso più ampio a Claude. I clienti di Microsoft Foundry potranno accedere ai modelli Claude di frontiera di Anthropic, tra cui Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 e Claude Haiku 4.5. Questa partnership renderà Claude l'unico modello di frontiera disponibile su tutti e tre i servizi cloud più importanti al mondo. I clienti di Azure otterranno una scelta più ampia di modelli e l'accesso alle funzionalità specifiche di Claude.

Microsoft si è inoltre impegnata a continuare a garantire l'accesso a Claude all'intera famiglia Copilot di Microsoft, inclusi GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio.


