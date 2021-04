Nasce Telepass Assicura: arriva la RC Auto a completare servizi per la mobilità

Munich Re

(Teleborsa) -, rafforzando il suo impegno nel facilitare la vita delle persone in mobilità e cogliendo le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica in ambito assicurativo. Nasce così, che opererà in, società del colosso della riassicurazione tedescoUn nuovo servizio che fa perno sulla grande esperienza dell'azienda in ambito tecnologico, nella gestione dei pagamenti e nell’analisi dei dati."Telepass non è un assicuratore, ma vede un grande spazio di innovazione nel mondo insurtech, così come avvenuto negli ultimi cinque anni nel mondo dei pagamenti digitali", spiega l'Amministratore delegato, aggiungendo "oggi il digitale consente di offrire un servizio personalizzato e unico ai clienti che utilizzano quotidianamente la nostra piattaforma di servizi di mobilità e permette anche di adeguare il costo delle polizze assicurative al corrispondente profilo di rischio, a totale beneficio dell’utente finale".L’offerta di Telepass Assicura è, oggi destinatari di servizi sempre più completi in ambito mobilità,, che a fine 2020 contava circa 700mila clienti. L’obiettivo è poter offrire un servizio assicurativo in modo, in primo luogo per i clienti più evoluti.Allasono abbinabili, in aggiunta all’su tutto il territorio europeo e al nuovissimonato dalla partnership con Generali Italia, che garantisce il rimborso del 50% del pedaggio in caso di gravi rallentamenti in autostrada.Grazie alsulle auto sarà possibile ottenereaggiuntive né ricorrere alla raccolta di dati tramite app o alla compilazione di formulari digitali via web. Grazie al posizionamento sui pagamenti sarà possibileil premio in dodici mensilità, senza oneri e costi aggiuntivi.