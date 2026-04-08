Mobilità insegnanti: reintrodotta deroga per ricongiungimento a genitori over 65

"Oggi arriva una bellissima notizia per chi dovrà richiedere l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2026-2027
: sarà possibile usufruire della deroga per chi deve ricongiungersi a genitori over 65
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Sappiamo che nel CCNI mobilità
di quest’anno erano previste due deroghe: una per i figli fino a 16 anni e una per i genitor
i. Adesso è stata reintrodotta la deroga per il ricongiungimento a genitori fino ai 65 anni
. Per quanto riguarda i figli, invece, puntiamo a inserire la norma nella parte normativa del contratto attualmente in fase di stesura.
Intanto, siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto
e della possibilità per i lavoratori di ricongiungersi ai genitori over 65 nella prossima assegnazione provvisoria 2026-2027", conclude Rosano.
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