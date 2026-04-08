Mobilità insegnanti: reintrodotta deroga per ricongiungimento a genitori over 65

"Oggi arriva una: sarà possibile". Lo ha dichiarato"Sappiamo che neldi quest’anno erano previste due deroghe:i. Adesso è stata. Per quanto riguarda i figli, invece, puntiamo a inserire la norma nella parte normativa del contratto attualmente in fase di stesura.Intanto, siamoe della possibilità per i lavoratori di ricongiungersi ai genitori over 65 nella prossima assegnazione provvisoria 2026-2027", conclude Rosano.