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Mobilità insegnanti: reintrodotta deroga per ricongiungimento a genitori over 65

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"Oggi arriva una bellissima notizia per chi dovrà richiedere l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2026-2027: sarà possibile usufruire della deroga per chi deve ricongiungersi a genitori over 65". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Sappiamo che nel CCNI mobilità di quest’anno erano previste due deroghe: una per i figli fino a 16 anni e una per i genitori. Adesso è stata reintrodotta la deroga per il ricongiungimento a genitori fino ai 65 anni. Per quanto riguarda i figli, invece, puntiamo a inserire la norma nella parte normativa del contratto attualmente in fase di stesura.

Intanto, siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto e della possibilità per i lavoratori di ricongiungersi ai genitori over 65 nella prossima assegnazione provvisoria 2026-2027", conclude Rosano.
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