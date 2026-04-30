Londra: in calo Auto Trader Group
(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
Il movimento di Auto Trader Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Auto Trader Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,037 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,963. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,111.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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