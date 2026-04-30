Londra: in calo Auto Trader Group

(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che passa di mano con un calo dell'1,81%.



Il movimento di Auto Trader Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Auto Trader Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,037 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,963. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,111.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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