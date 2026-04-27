Assicura approva il bilancio 2025 e accelera la crescita

Nuova produzione a +36% e oltre 240 mila nuovi contratti, portafoglio a 9 miliardi di euro, in deciso aumento (+9%), utile in crescita a 8,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Prosegue il percorso di crescita di Assicura Agenzia, società controllata al 100% da Cassa Centrale Banca, Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo.



Nel 2025 la società ha registrato risultati in ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio precedente, con un utile netto pari a 8,5 milioni di euro, in aumento del 6,5% rispetto al 2024 (8 milioni di euro).



La controllata Assicura Broker ha generato un utile netto pari a 1,23 milioni di euro (1,56 milioni di euro nel 2024).

Il percorso di crescita di Assicura si inserisce nel più ampio disegno di sviluppo del Gruppo Cassa Centrale, che nel Piano Strategico 2026–2028 "IM•PATTO" individua nella bancassicurazione una delle principali leve.



L’attività svolta, sia in termini di nuova produzione sia di mantenimento del portafoglio, ha determinato per Assicura Agenzia una crescita del portafoglio intermediato pari al 9,1%, superiore al mercato di riferimento, con oltre un milione di polizze sottoscritte per quasi 9 miliardi di euro di premi incassati o in gestione al 31 dicembre 2025. Di questi, oltre 1,3 miliardi sono di pertinenza della previdenza complementare, 7,2 miliardi del comparto Vita finanziario e circa 473 milioni del comparto Protection, cresciuto grazie al contributo di tutte le principali linee di business: oltre 93 milioni di euro nei rami elementari (+15,8%), 58 milioni di euro nella RC Auto (+17,3%), 259 milioni di euro nelle polizze a protezione del credito "CPI" (+18,4%) e 63 milioni di euro nelle temporanee caso morte "TCM" (+10%).



ll segmento imprese rappresenta un ambito di sviluppo rilevante, anche prospetticamente, attraverso un’offerta integrata che combina coperture assicurative, soluzioni finanziarie e servizi di consulenza specialistica anche tramite Assicura Broker.



Nello specifico, la nuova produzione sul segmento ha registrato una crescita di oltre il 50% nel numero dei nuovi contratti, particolarmente significativa nei principali ambiti del comparto Protection: rami elementari +131% (4,3 milioni di euro), RC Auto +85% (oltre 1 milione di euro) e CPI +19% (3,8 milioni di euro); a ciò va aggiunto l’incremento per oltre 80 milioni di euro della raccolta netta del comparto Vita finanziario (+41%).



Lo sviluppo è stato sostenuto anche dall’evoluzione del quadro normativo in materia di coperture catastrofali, che evidenzia al contempo un ampio potenziale ancora inespresso nel segmento imprese.



L’attenzione posta alla qualità dei servizi di post-vendita in favore della clientela e delle Banche del Gruppo ha consentito di liquidare oltre il 91% dei sinistri denunciati.



Il check-up assicurativo: uno strumento chiave del modello consulenziale



Per accompagnare famiglie e imprese nello sviluppo di una maggiore consapevolezza dei rischi crescenti e nella scelta delle soluzioni di protezione e pianificazione più adeguate, Assicura ha ulteriormente sviluppato il servizio di check-up assicurativo, uno degli strumenti chiave del modello consulenziale, che nel corso del 2025 ha superato le 176.000 valutazioni effettuate.



Il contributo di Assicura Broker



Nel corso del 2025 è proseguito il percorso di sviluppo di Assicura Broker, che continua a rappresentare un elemento distintivo del modello di offerta del Gruppo, grazie alla capacità di fornire soluzioni personalizzate e consulenza specialistica per la gestione e il trasferimento dei rischi della clientela corporate e delle Banche affiliate.



L’attività ha riguardato, in particolare, il supporto nella definizione dei livelli di copertura e nel corretto dimensionamento dei massimali assicurativi, contribuendo a ridurre i rischi di sottoassicurazione e a migliorare l’allineamento delle coperture all’interno del Gruppo.

Nel segmento imprese si è registrata una crescita del numero e della dimensione delle aziende clienti, sostenuta sia dallo sviluppo commerciale diretto sia dalla collaborazione con le Banche del Gruppo, anche in relazione all’evoluzione normativa in materia di coperture catastrofali.



Nel corso dell’esercizio, Assicura Broker ha registrato un incremento delle provvigioni incassate, che hanno raggiunto i 5,4 milioni di euro (+10% rispetto all’anno precedente), riportando un utile netto pari a 1,23 milioni di euro.



Il Presidente di Assicura Agenzia, Adriano Kovacic ha commentato: "Il 2025 conferma la solidità del percorso intrapreso, con risultati in crescita e un progressivo rafforzamento del ruolo della bancassicurazione all’interno del Gruppo. In un contesto caratterizzato da rischi sempre più articolati, continuiamo a investire per accompagnare le Banche e le Comunità locali nello sviluppo di una maggiore consapevolezza assicurativa e previdenziale".



L’Amministratore Delegato di Assicura Agenzia, Emanuele Ruzzier ha dichiarato: "La forte dinamica della nuova produzione e la crescita in particolare del comparto Protection riflettono l’efficacia del modello operativo e del lavoro realizzato con le Banche del Gruppo. Nel corso del 2025 abbiamo ulteriormente rafforzato l’offerta, ampliato il catalogo prodotti e proseguito nello sviluppo di strumenti di consulenza evoluti, a supporto di una relazione più strutturata e tecnicamente orientata con la clientela. La focalizzazione sul segmento imprese e sulla protezione dei rischi emergenti hanno contribuito a sostenere i risultati, evidenziando al contempo un significativo potenziale di crescita ancora inespresso. Il nostro impegno è proseguire lungo questa direttrice, incrementando gli investimenti in innovazione di prodotto e di canale nonché in competenze e qualità dei servizi di post-vendita, per supportare in modo sempre più efficace famiglie e imprese e rafforzare il contributo delle Banche del Gruppo allo sviluppo della bancassicurazione".

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