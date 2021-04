Adani Ports in ribasso dopo esclusione da S&P Dow Jones Indices

(Teleborsa) -, il più grande operatore multi-porto privato dell'India,alla Borsa di Mumbai dopo cheha deciso di rimuoverlo dal suo indice di sostenibilità a causa dei legami commerciali della società con l'esercito del Myanmar, accusato di violazioni dei diritti umani.La società staa Yangon su un terreno affittato dalla Myanmar Economic Corporation (MEC), sostenuta dai militari che hanno fatto il colpo di Stato a febbraio.A fine marzo, rispondendo alle accuse di contiguità con i militari, aveva detto in un comunicato di "" e che continuerà "a lavorare con i nostri partner e stakeholder, inclusi leader aziendali, organizzazioni governative e non governative, per promuovere un ambiente lavorativo che rispetti i diritti umani".