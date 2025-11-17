Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,17%

Il Dow Jones apre a 47.068,06 punti

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,17%, dopo un'apertura a 47.068,06.
