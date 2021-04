JONIX, assemblea approva progetto di quotazione su AIM Italia

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, PMI innovativa che progetta e produce soluzioni per la sanitizzazione dell'aria indoor, ha approvato il progetto di quotazione su AIM Italia. Lo sbarco a Piazza Affari è previsto entro il primo semestre.L'operazione di quotazione prevede unrivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali e al dettaglio, finalizzato a sostenere unae ad accelerare il percorso di crescita organica focalizzato sullo sviluppo del core business sostenibile mediante l'e il lancio di nuove soluzioni e servizi. In particolare, JONIXLAB continuerà a estendere l'applicazione dei prodotti esistenti a nuovi settori e a esplorare nuovi ambiti di applicazione della tecnologia NTP."Abbiamo scelto il mercato azionario per portare all’attenzione del grande pubblico l'efficacia della JONIX NTP Technology e per permettere ad un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere un ambizioso progetto di crescita a livello nazionale e internazionale", ha commentatodella società.Nel 2020 JONIX ha registrato, di cui il 15% all'estero. L'EBITDA adjusted è stato pari a circa 1,7 milioni di euro, mentre l'utile netto è stato di 1 milione di euro, con un'incidenza del 17,9% sui ricavi. La Posizione Finanziaria Netta è pari a circa 21 migliaia di euro.