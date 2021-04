Trasporti, FAI-Conftrasporto: "Malcontento diffuso. Avviare confronto"

(Teleborsa) - "Manifestazioni si estendono a macchia d'olio, la situazione è seria". Così, presidente della Federazione degli Autotrasportatori Italiani () che aderisce a, commenta le manifestazioni diavvenute negli ultimi giorni in diverse città -- ed altre che sono state indette nei prossimi giorni nel Bresciano."Lavoratori e imprenditori si stanno organizzando per indire. Il grido è uno solo: Adesso Basta!", afferma Uggè, chiedendo diconvocate sinora dal Ministro Giovannini ed avviaredelle singole categorie: dall'autotrasporto siciliano a quello che opera nei trasporti internazionali, eccezionali, agli operatori cui vengono tassati i ristorni assegnati per i danni subiti a Genova dopo il crollo del ponte Morandi.avverte il presidente di Fai-Conftrasporto, che è pronta a manifestare il malcontento anche in forma autonoma, avviando iniziative di protesta che potrebbero avere impatti pesanti sull'economia.Dopo innumerevoli segnali di insofferenza verso l'esecutivo e numerose richieste di messa in stato di agitazione da parte di operatori associati,che sarà indetta nei prossimi giorni. "Il passo successivo sarà l’apertura alle federazioni consorelle per definire una posizione il più possibile unitaria", anticipa Uggè."O si avvia uno la responsabilità non potrà che ricadere su chi, avendone la responsabilità, nulla ha fatto per superare le difficoltà evidenti nelle quali si trova un comparto essenziale per l'economia nazionale", conclude il presidente di Fai-Conftrasporto.