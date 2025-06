Estate bollente e bollette in salita: 260 euro in più

(Teleborsa) - Con l’arrivo dell’estate e le temperature in rapido aumento,facendo schizzare verso l’alto i consumi energetici, e con essi le bollette. Secondo un’analisi di, il, con una spesa media mensile di 86 euro nei mesi estivi. Si tratta di un aumento del 3% rispetto al 2024 e addirittura del 20% rispetto al 2023, per un costo complessivo di quasi 260 euro per l’intera stagione.Nonostante gli aumenti, ci sono strategie semplici ed efficaci per contenere le spese. Le migliori tariffe energetiche oggi disponibili sono in media, ma il vero risparmio passa anche dall’efficienza degli impianti e dalle buone abitudini.Ecco 5 consigli pratici per tagliare la bolletta del condizionatorecondizionatori in classe A o superiore, soprattutto con tecnologia inverter, consumano meno. Passare da una classe B a una A+++ può ridurre la spesa energetica fino al 40%.funzioni come deumidifica o sleep aiutano a ridurre i consumi rispettivamente fino al 13% e 10%. Evita anche temperature troppo basse: la differenza con l’esterno non dovrebbe superare gli 8°C.: pulire regolarmente i filtri e fare controlli periodici evita sprechi e garantisce un risparmio fino all’8% sui consumi.: chiudi porte e finestre mentre il condizionatore è acceso e abbassa le tapparelle nelle ore più calde: così puoi risparmiare fino al 6%.: confrontare le offerte del mercato libero può portare risparmi significativi: oggi le migliori proposte sono più basse del 5% rispetto al 2024. Affidarsi a un consulente o usare strumenti di confronto può fare la differenza.