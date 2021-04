Crédit Agricole FriulAdria, assemblea approva bilancio 2020

Crédit Agricole

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato oggi il progetto di bilancio 2020, chiuso con uni. Lo stock dei crediti in bonis si attesta a oltre 7 miliardi di euro (+4% a/a), trainato dall'erogazione di 4.500 mutui casa. Al 31 dicembre 2020, la banca ha erogato circa 5.400 prestiti con garanzia statale per un totale di 500 milioni di euro, mentre i finanziamenti i cui pagamenti sono stati oggetto di sospensione ammontano a 1,5 miliardi.L'incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi è del 4,6%, quella dei crediti deteriorati netti è pari al 2%. In crescita gli indicatori di solidità (e Total Capital ratio 14,4%). La raccolta diretta incrementa dell'11% a 9 miliardi di euro. Nel 2020 sono stati quasiacquisiti dalla banca.Tra le iniziative di maggior respiro che nei prossimi mesi vedranno impegnata la banca in Friuli Venezia Giulia e Veneto, vengono segnalati: il progettoby, l'acceleratore di startup in avanzata fase di realizzazione a Padova che verrà avviato entro il 2021; la nascente collaborazione con, ente che coordina i consorzi di bonifica e si impegna nella difesa e nella gestione delle risorse idriche; la creazione di una "" in partnership con l'Ambito Territoriale Noncello di Pordenone, l'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale e Fondazione Friuli.