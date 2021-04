DEF, oggi in CdM nuovo scostamento da 40 miliardi

(Teleborsa) - Sbarca oggi in Consiglio dei Ministri loda circa(lievitato rispetto alle precedenti previsioni). Il nuovo giro di deficit servirà a finanziare il decretoche sarà intitolato alle imprese. Atteso entro la fine del mese, questo lo schema:miliardi di ristori,per affrontare i costi fissi e rafforzare la liquidità delle aziende,miliardi dirottati in un fondo dedicato alle opere escluse dalComplessivamente, il fondo per i progetti eccedenti rispetto aii in arrivo dall’Unione europea dovrebbe comunque aggirarsi sui 30 miliardi, finanziato in deficit nell’arco di durata dell’intero pianoper una media, appunto, di 5 miliardi annui, come riporta il Sole24Ore.Nei giorni scorsi, è stato il Ragioniere generalea fissare il perimetro, indicando che le proposte dei Ministeri eccedenti i 191,6 miliardi messi a disposizione da Bruxelles si aggirerebbero intorno airiguardando principalmente gli indirizzi relativi allaTornando a contenuti e stime macroeconomiche del DEF previsto(rispetto al 6% della Nadef 2020) ed un deficit che si avvicinerebbe all’11% tenendo conto dell’ulteriore scostamento necessario a finanziare il dl Sostegni bis. Attesa sull’andamento dello stock deldopo ildell’anno nero segnato dalla pandemia dovrebbe scendere anel 2021 per poi calare ancora ail prossimo anno.Oggi, dunque, l'ok al nuovo scostamento di bilancio, mentre il via libera alcon il nuovo quadro dei conti pubblici, previsto tra giovedì e venerdì.