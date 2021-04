DEF e nuovo scostamento da 40 miliardi: via libera in CdM

(Teleborsa) -delale alla relazione sullocon la quale si richiede l'autorizzazione alal ricordo a un maggior indebitamento per, risorse che saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno alle imprese e dunque all'economia. I sostegni a partite"rappresentano più di metà degli impegni previsti sul 2021" dasi legge. Nel nuovo decreto ci sarà "sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione tramite credito d'imposta. Per lesarà prorogata "la scadenza del regime di garanzia, e sarà estesa anche la moratoria sui crediti. "Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati nel 2020" e "innalzato il"L'auspicio del Governo - prosegue il testo - è che, grazie ad andamenti epidemici ed economici sempre più positivi nei prossimi mesi, questo sia l'ultimo intervento di tale portata. Resta comunque l'impegno a sostenere l'economia per tutto il periodo che sarà necessario se ne ricorreranno le condizioni". Dopo lo scostamento daper finanziare le nuove misure di sostegno ci sarà un impatto sul deficit di altri"Nelle prossime settimane prenderà avvio un grandeche, se ben disegnati e attuati, costituiranno un decisivo, concorrendo ad assicurare la". Così, nella premessa del testo del DEF, il ministro dell'Economia,Oltre alle risorse del Ngeu, il Pnrr potrà contare su una disponibilità di Fondi nazionali che lungo il periodo 2021-2026 porterà il perimetro complessivo del piano a 222 miliardi, di cui circa 169 miliardi saranno aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente". scrive ancora Franco."A tali risorse - prosegue - si aggiungeranno circa 15 miliardi netti provenienti dalle altre componenti delSi tratta di un piano di rilancio, di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, alla Ricerca e Sviluppo, alla digitalizzazione all'innovazione, senza precedenti nella storia recente".Previsto che il rapportosi attesterà all'11,8% nel 2021 come risultato delle misure di sostegno all'economia e alla caduta del PIL. Scenderà poi al 5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024. A partire dal 2025, il rapporto deficit/PIL tornerà a scendere sotto il 3%.Nella crescita del PIL programmatico arriverà al 4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per poi aumentare del 2,6% nel 2023 e dell'1,8% nel 2024 - tassi di incremento mai sperimentati nell'ultimo decennio".Il tasso disalirà al 9,6% nel 2021 dal 9,3% dell'anno scorso. Laè prevista poi scendere al 9,2% nel 2022, all'8,5% nel 2023 e all'8,0% nel 2024.Nella premessa alla bozza del DEF esaminata dal CdM, firmata dal ministro dell'economia, Daniele Franco si precisa chee la riforma "da definire nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, a partire dall'imposizione personale".La riforma, prosegue il Def, "sarà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e la passazione delle multinazionali. Saranno inoltre riformati i meccanismi di riscossione".Sulla campagna di vaccinazione in corso dall'inizio dell'anno, il Governo "prevede di poter somministrare i vaccini