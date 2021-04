Agroalimentare, CIA: via libera a export in Cina varietà da risotto italiane

(Teleborsa) - Dopo un lungo negoziato èvere eccellenze del Made in Italy agroalimentare. Grazie a questo accordo, il riso italiano potrà esser apprezzato anche in Cina da decine di milioni di consumatori. "Un via libera tanto atteso su un mercato di primaria rilevanza per l'agroalimentare italiano – commenta–. Si tratta di un successo che ha visto le istituzioni e la filiera risicola nazionale unite in difesa del riso italiano e alla conquista di nuove quote di mercato. Per l'Italia, primo produttore europeo, si apre ora un mercato importante, con milioni di cinesi pronti ad apprezzare il nostro risotto".L'– sottolinea lain una nota – è, attualmente, ilassicurando oltre il 50% della produzione di riso, che si distingue da quello coltivato nel resto del mondo grazie a varietà tipiche, valorizzate grazie a marchi Dop e Igp che riconoscono le specificità dei territori di origine. Conche raccolgono, si contano: dal Carnaroli, all'Arborio e al Vialone Nano, primo riso Igp, passando per il Roma e il Baldo. Attualmente il 60% del riso italiano è destinato all'export, soprattutto in Germania e Inghilterra."L'intesa – conclude la Cia – corona uncondotto insieme al mondo imprenditoriale del comparto. Le agenzie fitosanitarie cinesi hanno, infatti, effettuato controlli molto severi e pignoli prima di autorizzare l'import del nostro riso, mandando in questi anni diverse delegazioni nelle aziende italiane per verificarne l'eccellenza dei metodi di produzione".