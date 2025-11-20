Accordo Saudi EXIM–MS Desk Italy: corridoio economico da 500 miliardi con 1,2 miliardi per le imprese italiane

(Teleborsa) - Un’: lahanno firmato unche apre alle imprese italianel’accesso diretto a un mercato da oltre 500 miliardi di dollari di investimenti programmati entro il 2030 nel quadro dellaSecondo fonti del settore, l’accordo prevedecon possibilità di ampliamento in funzione della domanda. Lariducendo in modo significativo il rischio operativo per le aziende italiane che intendono inserirsi nei grandi progetti sauditi. Elemento centrale dell’accordo è la presenza strutturata di MS Desk Italy in Italia, che garantisce un supporto operativo continuo alle imprese interessate: assistenza tecnica, relazioni istituzionali, selezione delle opportunità, preparazione ai tender e coordinamento con gli stakeholder sauditi. Questa infrastruttura, già pienamente attiva sul territorio, rappresentaL’intesa consolida il ruolo dell’Italia come partner privilegiato della trasformazione industriale del Regno. In una fase in cui l’Arabia Saudita sta investendo oltre 3.000 miliardi di dollari nella diversificazione economica,in settori quali manifattura avanzata, tecnologie per l’efficienza energetica, idrogeno verde, agroalimentare premium, design industriale e smart city. Le missioni imprenditoriali congiunte sono previste già nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai mega-progetti sauditi come NEOM, Red Sea Development e Diriyah Gate, dove la presenza italiana è destinata a crescere sensibilmente., ha dichiarato: "Questo accordo segna un passaggio storico per le imprese italiane. Per la prima volta avranno. Non si tratta soltanto di facilitare l’export, ma di un nuovo modello di cooperazione industriale che permette alle aziende italiane di inserirsi nei progetti della Vision 2030 come protagoniste. Le opportunità sono eccezionali: se il sistema Italia saprà coglierle, potremo generare un impatto economico senza precedenti".L’accordo rappresentarafforzando un ponte strategico che amplia il ruolo internazionale delle imprese italiane e ne accelera la proiezione nei mercati del Golfo.