Italian Sounding, Confeuro: da Italia e Ue necessaria una lotta senza quartiere

(Teleborsa) - "Gli episodi emersi nelle ultime settimane confermano ciò che Confeuro denuncia da tempo:". Lo dichiara, sottolineando come la contraffazione e l’evocazione indebita delle produzioni italiane continuino a sottrarre valore e credibilità al Made in Italy."Accogliamo dunque con "soddisfazione" - prosegue Tiso - ildi concentrato di pomodoro dalla Cina: un risultato importante, che rappresenta una vittoria del nostro sistema produttivo sul terreno della reciprocità, della qualità e della tutela della salute dei consumatori. Questo dato conferma quanto, che richiede azioni decise e coordinate". Un fenomeno, ricorda Confeuro, "che si manifesta anche all’interno delle istituzioni europee: la presenza di prodotti potenzialmente fuorvianti sugli scaffali del market del Parlamento Europeo è inaccettabile. Proprio l’Ue, che dovrebbe essere in prima linea nella tutela dell’agroalimentare e nel contrasto alla contraffazione, non può permettere che simili episodi danneggino l’immagine delle nostre eccellenze".Secondo Tiso, "serve una lotta senza quartiere, e il Masaf ha posto un primo tassello significativo. Ma è indispensabile un impegno strutturale e di lungo periodo, soprattutto da parte dell’Europa. L’Italian soundingimpoverendo l’intera filiera agroalimentare. Difendere il vero Made in Italy - conclude - significa tutelare economia, lavoro, territori e consumatori. E per farlo occorre una risposta forte, unitaria e immediata".