Fai-Conftrasporto: pronti a ingranare la marcia della protesta

(Teleborsa) - I delegati della, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani che aderisce a, si sono detti pronti a proclamare lo, senza escludere l'ipotesi del fermo. A motivare la presa di posizione, è stato spiegato in una nota, c'è la difficoltà "che la categoria sta attraversando da tempo, acuite dallae amplificate dal mancato confronto con il Governo".Nel corso dell'assemblea, il Comitato di presidenza ha ricevuto ampio mandato per condividere con i colleghi Unatras - l'Unione delle associazioni della categoria che si riunirà nei prossimi giorni - la decisione di proclamare lo. "Troppi gli argomenti lasciati senza risposta", ha sottolineato il presidente Fai-Conftrasporto,. Fai-Conftrasporto ha lamentato che per il settore "non è previsto alcun tipo di finanziamento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)".Per i delegati inoltre, non c'è stata alcuna chiarezza suiper il settore, non c'è stato alcun passo avanti sulla questione delle limitazioni aiale non è stata risolta la "drammatica inefficienza" delle