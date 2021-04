BTP Futura, prende il via il collocamento

(Teleborsa) -, il nuovo titolo retail con cui il Tesoro intende raccogliere le risorse necessarie a coprire i costi della pandemia, per gli investimenti nella sanità (strutture, personale e vaccini) e per le misure a sostegno di famiglie ed imprese. In poco meno di due ore laIl nuovo titolo, che ha una durata piuttosto lunga di 16 anni, viene collocato a partire da questa mattina sul segmento MOT di Borsa Italiana,, salvo chiusura anticipata, con regolamento fissato per il 27 aprile 2021. Unicredit e Intesa sono gli operatori incaricati del collocamento.Il BTP Futura viene(prezzo 100) con un ordine minimo di acquisto di mille euro. Lecome le precedenti emissioni vengono calcolate a tassi prefissati, secondo un meccanismo. Venerdì scorso il MEF ha annunciato i: pari allodal 1° al 4° anno;all'dal 5° all'8° anno; all'dal 9° al 12° anno; aldal 13° al 16° anno. I tassi definitivi, più altri di quelli minimi garantiti, saranno annunciati in chiusura del collocamento.E' anche previsto un, che sarà corrisposto in due tranche, data la lunghezza dell'emissione: laprevede un premio pari alnominale registrato nei primi otto anni di vita del titolo, compreso fra un minimo dello 0,4% ed un massimo dell’1,2% del capitale investito;sarà riconosciuto a chi avrà detenuto il titolo sin dall'emissione un premio finale che includerà: la prima pari al restanteregistrato nei primi otto anni del titolo, compreso fra un minimo dello 0,6% ed un massimo dell’1,8%, la seconda pari al(9°-16° anno), compreso fra un minimo dell’1% ed un massimo del 3% del capitale investito.