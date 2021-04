Def, Istat: di 6,3 miliardi l'impatto sul PIL del decreto Sostegni bis e dei nuovi fondi per il Pnrr

(Teleborsa) - Il presidente dell'Istatha spiegato che le misure contenute nel prossimo decreto legge da 40 miliardi e una revisione al rialzo di circa 30 miliardi dei fondi disponibili per le azioni programmate daldovrebbero avere effetti per il biennio 2021-2022, ipotizzando per quest'anno unsulpari 0,4 punti percentuali. "È opportuno sottolineare – spiegato in audizione sul Def presso le Commisioni Bilancio di Camera e Senato – come l'effetto addizionale dovrebbe tradursi in circanella media del 2021".La direttrice delle statistiche sociali e demografiche,, durante il suo intervento ha invece sottolineato che con la pandemia "c'é un forte aggravio del carico di, soprattutto sulle donne", mentre "il calo dell'sta diventando un problema serissimo". In particolare, ha ricordato, "per l'occupazione femminile nella fascia da 25 a 34 anni l'Italia è diventata ultima in Europa anche dietro la Grecia mentre per quanto riguarda il dato complessivo dell'occupazione femminile siamo penultimi".Questo è accaduto anche per "investimenti intotalmente sottodimensionati rispetto ad altri paesi europei", ha sottolineato, "un tema da tenere in considerazione nella definizione del Pnrr".