Industrie Chimiche Forestali acquisisce ramo d'azienda di Morel

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -, quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha siglato un accordo per l'relativo alla progettazione, realizzazione e vendita di componenti per il mercato delle calzature e pelletteria, con particolare riferimento al segmento lusso.L'obiettivo dell'operazione èintegrando ai marchi Forestali, Durabond e ABC, anche il marchio Morel dedicato ai prodotti semifiniti per le calzature e la pelletteria di lusso, si legge in una nota.Il ramo d'azienda nel 2019 ha registrato un giro di affari di 7 milioni di euro, ridotto a circa 5 milioni di euro nel 2020 a causa della pandemia. Il prezzo dovuto nel contesto dell'operazione da ICF, da corrispondersi in 3 tranche entro marzo 2022, sarà pari a. Il closing è previsto entro il primo luglio 2021.