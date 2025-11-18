Eventi e scadenze del 18 novembre 2025

Martedì 18/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Mostra d'Oltremare di Napoli - 11ª edizione di Gustus - il Salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, organizzato da Progecta erivolto agli operatori del settore, oltre a numerosi buyers internazionali selezionati da ICE- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living"- Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - 10 edizione dell'evento italiano dedicato all'intera filiera della finanza sostenibile al quale parteciperanno oltre 30 tra Asset Manager, Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Aziende, Advisor, Studi Legali ed esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie tra cui Consob, Bei, Bce e Banca d’Italia09:00 -- Campus Luiss Guido Carli, Roma - Durante il Forum delle TLC di ASSTEL-Assotelecomunicazioni dal titolo "L'urgenza di agire – Per costruire un'Italia più connessa, competitiva e innovativa", saranno illustrate, alla luce del Rapporto Asstel 2025, le linee strategiche e le prospettive future per i cittadini, le imprese e la PA del Paese09:30 -- Banque de France auditorium, Parigi - La Banque de France, la Bank of Canada, la Bank of England, il Banco de España, la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea (BCE) organizzano la sesta Conferenza HR su Equità, Diversità e Inclusione nelle Banche Centrali10:00 -- Evento virtuale di Robeco sull'Outlook per il 2026 contenente le prospettive sugli investimenti. Verranno fornite previsioni sui mercati, sulla sostenibilità e sugli sviluppi geopolitici, nonché sui rendimenti attesi per le principali asset class nel corso del 2025. Durante il webinar, Peter van der Welle (Strategist Multi Asset) e Rachel Whittaker (Head of SI Research) forniranno una panoramica delle prospettive10:00 -- Palazzo Castiglioni, Milano - Presentazione dell'Osservatorio sulle Competenze Digitali 2025, organizzato da Anitec-Assinform, Assintel e AICA, realizzato con il supporto tecnico di Talents Venture. Parteciperanno, tra gli latri, il ministro Marina?Calderone (invitata), Ludovica Busnach, Vice Presidente Anitec-Assinform, Paola Generali, Presidente Assintel, Antonio Piva, Presidente AICA e Pier Giorgio Bianchi, AD e Co-fondatore Talents Venture10:30 -- Rome Life Hotel - L'evento sarà aperto dal videomessaggio del Ministro Francesco Lollobrigida.A seguire gli interventi del Presidente di Confesercenti Nico Gronchi, del Presidente Fiepet Confesercenti Giancarlo Banchieri, degli chef Massimo d'Innocenti e Gianluca Gorini, e la presentazione dell'Indagine di Settore dedicata alla candidatura UNESCO della cucina italiana10:45 -- Sede SACE, Roma - 2ª edizione dell'evento di SACE, l'Africa Champion Program, il percorso formativo dedicato alle imprese italiane che desiderano acquisire conoscenze e strumenti per operare con successo nei Paesi prioritari del Piano Mattei e coglierne le opportunita' di business. Interverranno Guglielmo Picchi (presidente di SACE), Michele Pignotti (AD di SACE), e parteciperanno i partner istituzionali del progetto11:00 -- Lucca - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Scuola Alti Studi di Lucca - IMT e cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa al Prof. Sabino Cassese11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 2025. La diffusione del comunicato stampa avverrà all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa. Seguirà una tavola rotonda con il contributo di Fidelity International, Fideuram e Oliver Wyman11:30 -- Via Goito 4, Roma - Evento dedicato alla celebrazione del 175° Anniversario di Cassa Depositi e Prestiti e occasione per ripercorrere la storia del Gruppo CDP e riflettere sul ruolo del risparmio delle famiglie per lo sviluppo dell'Italia e sulle prospettive future. Tra gli interventi, Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP) e Dario Scannapieco (AD di CDP)13:30 -- Predaia (Trento) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'inaugurazione della Funivia delle Mele del Consorzio Melinda14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi16:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari Esteri della Romania, Oana Toiu- Assemblea: Approvazione del bilancio civilistico - unica convocazione- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo