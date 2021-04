Alitalia, Leogrande: situazione finanziaria di grossa difficoltà

(Teleborsa) - "Adellaprovocata dal Covid,ha fattouna perdita di ricavi, addirittura delin alcuni mesi". Lo ha detto il Commissario straordinario Alitalia,, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera precisando che nei mesi disi è registrato urispettivamente, mentre a febbraio scorso il calo è stato drispetto ai 145,6 milioni del febbraio del 2020.Oggi Alitalia in As si trova "in una, ha detto Leogrande imputando ciò all'aggravarsi della pandemia e dell'allungamento dei tempi sulla ristrutturazione. Tale situazione può sfociare "in"C'è stato un rallentamento dei tempi - ha spiegato ancora Leogrande - che da una parte sono correlati ad un lento avvio di ITA che formalmenteparte abbiamo trovato un campo molto professionale e molto complesso con la Ue sui ristori, posto che i 350 milioni non sono ancora prevenuti nella disponibilità dell'amministrazione straordinaria".Nel corso dell'audizione il Commissario ha anche sottolineato che ie stanziati dal Governo per fronteggiare la pandemia"Nel mese di febbraio abbiamo registrato un -85,5% dei ricavi rispetto a febbraio 2020, con i ricavi passeggeri che sono calati da 145,6 milioni a 21,2 milioni, ma secondo il criterio selettivo adottato da ultimo dalla Commissione Ue, c'è unper cui "noi non dovremmo aver titolo di chiedere alcun indennizzo per febbraio a fronte di una contrazione dei" ha aggiunto ancora, spiegando che il nuovo criterio selettivo della Commissione è a "seconda della situazione cheQuanto al valore del marchio Alitalia "si aggira suiha detto auspicando che possa rimanere "operativo sul ramoconservare il valore in quanto è un bene strumentale,I ristori, è quanto ha sottolineato il commissario straordinario Alitalia.in audizione alla Camera, il quale ha aggiunto che bisogna, nel mettere in sicurezza Alitalia in as e procedere con il completamento dell'operatività di ITA".Durante l'audizione, il Commissario straordinarioha sottolineato che il Piano ITA sarà "da valutare anche sotto il profilo, spiegando anche che il piano sarà valutato sotto il profilo della sostenibilità, compreso "il numero delle persone funzionali al piano". "Ci muoveremo - ha aggiunto il commissario Gabriele Fava - nella massima tutela dell'occupazione" in relazione alleSe il Piano ITA non fosse sostenibile e non potesse garantire la tutela dell'occupazione "potremmo dover declinare l'offerta", ha aggiunto Santosuosso, precisando che tra i compiti dei commissari straordinari figura la tutela degliA maggio le prenotazioni risultano in linea con l'incremento dell'offerta del. "Faremo di tutto per non far perdere almeno ladi ITA, ha aggiunto Santosuosso, spiegando che ci vorranno comunque due mesi per valutare l'offerta della