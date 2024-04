Pro-Gest rimanda l'approvazione del bilancio 2023

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella produzione di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni, ha comunicato cheil proprioal 31 dicembre 2023 entro il 30 aprile 2024.A fine febbraio si era aperto il, dopo le fortidegli ultimi tempi, con un management composto da figure professionali di comprovata esperienza che, con il pieno supporto e commitment della famiglia Zago che è restata nel CdA, è impegnato nel processo di riposizionamento. L'obiettivo è quello di attuare un nuovo piano industriale, basato su una struttura finanziaria sostenibile nel lungo termine grazie ad un'efficace strategia di deleverage e alla dismissione di asset non strategici.A seguito dell'impegno del CdA per la rimodulazione e rifocalizzazione dei piani industriali e finanziari del gruppo, dell'attuale situazione finanziaria del gruppo e delle, è arrivata la scelta di far slittare l'approvazione del bilancio.