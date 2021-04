Crolla United Airlines dopo perdita più ampia del previsto in primo trimestre

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Grande ribasso a Wall Street per, chee scambia a 51,6, dopo che ieri sera ha riportato una perdita più ampia del previsto nel primo trimestre del 2021 e la quinta trimestrale in rosso consecutiva.La società ha registrato una(in diminuzione del 60% sui ricavi da quasi 8 miliardi nel primo trimestre 2020). La perdita per azione rettificata è stata di 7,50 dollari, rispetto ai 7,08 per azione previsti dagli analisti.United ha detto che prevede digrazie al progredire delle vaccinazioni Covid e all'allentamento delle restrizioni ai viaggi da parte dei governi. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 50,76 e successiva 49,91. Resistenza a 53,12.